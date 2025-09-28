Barcelona fiton dhe bëhet lidere në La Liga
Barcelona ka shënuar fitore me rezultat të ngushtë përballë Real Sociedadit, të dielën. Por fitorja 2:1 i ka mjaftuar Barçës për t’u bërë lidere në La Liga.
Në fakt, Sociedadi kaloi i pari në epërsi me golin e shënuar në minutën e 31-të nga Alvaro Odriozola.
Që në pjesën e parë Barcelona shënoi golin e barazimit. Jules Kounde realizoi për 1:1 në minutën e 43-të.
Fitoren Barcelonës ia siguroi Robert Lewandowski. Ai shënoi për 2:1 në minutën e 59-të të ndeshjes që i takoi javës së shtatë të elitës spanjolle. Lamine Yamal, që u kthye pas mungesës prej katër ndeshjeve shkaku i lëndimit, bëri asistimin.
Barcelona është në vendin e parë me 19 pikë, një më shumë se Real Madridi i vendit të dytë.
Sociedadi ka pesë pikë.