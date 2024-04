Barcelona fillon kontaktet për transferimin e Kvaratskhelias

Barcelona dëshiron të nënshkruajë me një sulmues anësor të majtë këtë verë, megjithëse kjo do të varet nga sa para ka në dispozicion drejtori sportiv Deco. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar ata të avancojnë drejt nënshkrimit të tyre “ëndërr” në këtë pozicion, që është ylli i Napolit dhe Gjeorgjisë, Khvicha Kvaratskhelia.

Sipas Diario AS, Barcelona ka qenë në bisedime me Napolin gjatë dy javëve të fundit në lidhje me Kvaratskhelia, i cili thuhet se është nën ofertë kontrate nga napolitanët.

Problemi për Barcelonën është se Kvaratskhelia do të ishte tepër i shtrenjtë, dhe ndoshta shumë për ta në gjendjen e tyre aktuale financiare.

Napoli e sheh atë si fytyrën e skuadrës së tyre për sezonin e ardhshëm, dhe me Victor Osimhen që shkon drejt largimit, ata do të kishin pak interes të linin dy yjet më të mëdha të largohen brenda një afati kalimtar.

Megjithatë, nëse bisedimet për kontratën nuk shkojnë pa probleme, mund të ketë një shans për Blaugranët. /Telegrafi/

