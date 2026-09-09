Barcelona e pandalshme fiton thellë ndaj Feyenoordit

Barcelona e pandalshme fiton thellë ndaj Feyenoordit

Barcelona për ndeshjen e katërt në fillim të këtij edicioni, ka shënuar pesë gola ndaj një kundërshtari.

Me sulm jashtëzakonisht efikas dhe me mbrojtje stabile, Barcelona fitoi edhe ndaj Feyenoordit thellë 5:1, në ndeshjen e parë të fazës së ligës në Champions.

Braziliani Raphinha dhe Karim Adeyemi shënuan në pjesën e parë për 2:0. Raphinha e shënoi edhe golin e dytë personal në pjesën e dytë. Supergol nga gjuajtja e lirë shënoi Lamine Yamal për 4:0.

Në Ligën e Kampionëve me gol debutoi Gabriel Jesus. Ai shënoi në minutën e 85-të, dy minuta pasi hyri në fushë. Golin e vetëm për holandezët e Feyenoordit e realizoi Sem Steijn.

Goldallimi i Barcelonës në pesë ndeshjet e para të sezonit të ri në të gjitha garat është 22:3.
Jesus realizon dy minuta pas inkuadrimit në lojë

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