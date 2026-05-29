Barcelona dorëzon ofertën e parë zyrtare për Julian Alvarez
Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka konfirmuar se Barcelona ka dorëzuar zyrtarisht ofertën e parë për sulmuesin e Atletico Madridit, Julian Alvarez.
Pas kompletimit të transferimit të Anthony Gordon nga Newcastle United, Barcelonës është vërsul me të gjitha forcat për transferimin e Alvarezit nga Atletico.
Sipas ekspertit italian të transferimeve, Fabrizio Romano, Barcelona tashmë ka dërguar ofertën e parë zyrtare te klubi Los Colchoneros.
“Barcelona i dërgoi ofertën e parë zyrtare Atletico Madridit për Julian Alvarez me vlerë 100 milionë euro. Pa bonuse, pa lojtarë të përfshirë”.
“Atletico, nuk është i kënaqur me situatën gjatë 24 orëve të fundit – por Julian tashmë ka kërkuar të largohet”, ka shkruar Romano.
Alvarez ka qenë gjithashtu në interes të kampionëve në fuqi të Evropës, PSG-së. Megjithatë, thuhet se ai ka ndërmend të bashkohet me Barcelonën.