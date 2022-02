Barcelona dhe Real Madrid i bashkohen Liverpoolit në kërkim të ylli të Fulham

Lojtari i Fulham, Fabio Carvalho, po tërheq interesin e gjigantëve spanjollë, Barcelona dhe Real Madrid.

Paymaker-i 19-vjeçar pa një kalim në ditët e fundit të transferimit në Liverpool, pasi dy klubet nuk arritën të finalizonin marrëveshjen brenda kohës së përcaktuar, kjo lëizje nuk ndodhi.

Ndërsa “Cottagers” kishin arritur marrëveshje me skuadrën e Premier League, lëvizja nuk u përfunduar brenda kohës lokale në Angli 23:00, dhe kështu Carvalho qëndroi me Fulhamin.

Megjithatë, sipas “Marca”, dy gjigantët spanjollë janë të interesuar të arrijnë marrëveshjen për lojtarin me origjinë portugezes këtë verë.

Kontrata e Carvalhos skadon në fund të sezonit, duke i lënë klubet në dispozicion që tani të diskutojnë kushtet mbi bazën e kontratës me lojtarin.

Fluham do të ketë ende të drejtën e një tarife për Carvalhon për shkak të moshës së tij, por do të jetë një tarifë shumë më e vogël se ajo që mund të prisnin nëse ai do të ishte ende kontraktuar me klubin, dhe madje mund të vendoset nga një gjykatë.

Carvalho ka tetë gola dhe dy asistime për Fulham në Championship deri më tani këtë sezon./Arbresh.info