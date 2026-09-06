Barça s’e lë të marrë frymë Valencian, me pesë gola regjistron fitoren e katërt radhazi

Barça s’e lë të marrë frymë Valencian, me pesë gola regjistron fitoren e katërt radhazi

Barcelona ka vazhduar serinë e rezultateve pozitive në La Liga, duke triumfuar bindshëm 5-0 ndaj Valencias në transfertë, në stadiumin “Mestalla”.

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Katalonasit e morën kontrollin e ndeshjes që në minutat e para. Lamine Yamal zhbllokoi rezultatin në minutën e pestë, ndërsa Fermín López shënoi për 2-0 para përfundimit të pjesës së parë.

Barcelona nuk u ndal as pas pushimit. Raphinha realizoi golin e tretë, ndërsa Pedri dhe Yamal kompletuan “pokerin” e golave të katalonasve në pjesën e dytë.
Kjo ishte fitorja e katërt radhazi për Barcelonën në kampionat, që tashmë ka pikë të plota, 12 nga katër ndeshje të zhvilluara.
Me këtë bilanc, Barcelona është tri pikë para Real Madridit, ndërsa Valencia vazhdon ta kërkojë fitoren e parë pas një starti zhgënjyes të sezonit.

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