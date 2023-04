Barça me plan të detajuar për rikthimin e Messit

Barcelona dëshiron të rikthejë Lionel Messin në “Camp Nou” dhe vetë sulmuesi argjentinas dëshiron të veshë sërish fanellën blaugrana.

Këtë e ka nënvizuar gazeta spanjolle “Sport”, i cili analizon mënyrën sesi kampioni argjentinas mund të kthehet në “shtëpi”. Barcelona është duke studiuar opsionet për të mundësuar regjistrimin e tij në La Liga. Në këtë kuptim, klubi tashmë ka kryer hetimet dhe është i bindur se mund të arrijë objektivin. La Liga do të miratonte nënshkrimin e Messit nëse argjentinasi do të pranonte të fitonte rreth 25 milionë euro bruto në sezon, katër herë më pak se sa fitonte kur u largua nga Barcelona në 2021.

Paga neto e Messit do të shkonte në rreth 13 milionë euro, pak a shumë e njëjta shumë që po merr Robert Lewandowski. Oferta e Barcelonës për lojtarin do të ishte për dy sezone, ndonëse argjentinasi do të kishte opsionin që në mënyrë të njëanshme ta ndërpresë kontratën pas vitit të parë. Messi, i cili përfundon kontratën e tij me PSG-në në qershor, ka një ofertë befasuese nga Arabia Saudite dhe gjithashtu një propozim nga Inter Miami në MLS. Por Messi dëshiron që të paktën edhe 2 vite të tjera të luajë në Evropë.