Barça, kontratë speciale për Dembele: Paguhesh nëse luan!

Një kontratë speciale për Dembele, është kjo ajo që po mendojnë te Barcelona, aty ku francezi por edhe Coutinho konsiderohen si dy prej blerjeve më të dështuara të viteve të fundit. Gjithsesi Dembele vazhdon të jetë në planet e klubit, duke qenë se dhe Xavi në ditën e prezantimit si trajneri i ri, shpjegoi se rinovimi i kontratës së sulmuesit mbetet një prioritet, edhe pse tekniku nuk shpjegoi qartë se çfarë kontrate do t’i ofrohet Dembele.

E bën diçka të tillë e përditëshmja katalanase Sport, që sqaron se qëllimi i klubit është që ti propozojë francezit një lloj kontrate e cila të bëjë të mundur që mungesat e shumta për shkak dëmtimi të Dembele të mos peshojnë shumë në arkat e Barcelonës. Problemi është serioz, pasi që kur mbërriti te Barça francezi ka patur probleme fizike të çfarëdo lloji, dhe më së shumti muskulare. Duke marë parasysh edhe gjendjen ekonomike të klubit, në Camp Nou duan të evitojnë që të paguajnë një lojtar që shpesh nuk është në dispozicion për të luajtur.

Në kontratën e re, parashikohet që të përcaktohen prezencat në disa grupime, duke i paguajtur një bonus lojtarit çdo herë që luan një total të caktuar ndeshjesh. Ideja është ajo për të ulur pagën fikse të Dembele, por në të njëjtën kohë të bëhet e mundur që me një numër të mirë prezencash në fushë, lojtari të përfitojë të njëjtën shifër që mer aktualisht. Madje në rast se arrin dhe bonsuet e përcaktuara për skuadrën, paga mund të jetë edhe më e lartë. Koncepti është i thjeshtë, sa më shumë luan, aq më shumë paguhesh. Gjithsesi mbetet për t’u parë nëse do të pranohet diçka e tillë nga lojtari që i duhet të kushtëzojë fitimet e tij, me një gjendje fizike që deri tani ka lënë shumë për të dëshiruar. Klubi nga ana e tij dëshiron të demonstrojë se beson ende te Dembele pasi në rast se prezencat e tij do të jenë konstante, Dembele do të përfitojë shumë financiarisht. Gjithsesi me një lojtar si ai, është më mirë të mos krijosh shumë pritshmëri, pasi rreziku për t’u zhgenjyer është i madh.