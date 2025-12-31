Barça do t’ia lehtësojë gjërat Ter Stegenit…
Këtë të enjte, që përkon me ditën e parë të vitit të ri, hapet merkato e transferimeve dimërore. Ndërsa mbetet për t’u parë nëse Barça mund të bëjë ndonjë nënshkrim për të përforcuar mbrojtjen e saj – kjo do të varet nga opsionet e tregut dhe situata e fair-play-t financiar – për momentin, skenari më i mundshëm është largimi.
Konkretisht, dera mund të hapet për Marc-André ter Stegen. Zgjedhja e klubit verën e kaluar për pozicionin e portierit ishte Joan Garcia, dhe megjithëse portieri gjerman është rikuperuar plotësisht nga operacioni në shpinë që iu nënshtrua në korrik dhe madje luajti në ndeshjen hapëse të Kupës së Mbretit kundër Guadalajara, qëllimi i Barçës dhe Hansi Flick është i qartë: Joan Garcia është portieri titullar.
Duke pasur parasysh këtë situatë, është Ter Stegen ai që duhet të vendosë se çfarë të bëjë me të ardhmen e tij. Ai mund të zgjedhë të gjejë një ekip ku mund të marrë kohë loje dhe kështu të jetë i kualifikuar për Kupën e Botës.
Si trajneri i ekipit të tij kombëtar ashtu edhe drejtori sportiv i ekipit kombëtar gjerman e kanë paralajmëruar se nëse dëshiron të jetë në turneun në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada, duhet të luajë për një klub – ose mund të qëndrojë te Barça dhe të pranojë një rol dytësor.
Pavarësisht pagës së tij të lartë, Barcelona është e gatshme të lehtësojë një transferim në formë huazimi këtë janar – madje duke marrë përsipër një pjesë të madhe të pagës së tij. Girona është pozicionuar për të siguruar shërbimet e Ter Stegen – trajneri i tyre, Míchel, e lavdëroi atë këtë javë – pasi Dominik Livakovic refuzoi të luante në Kupën e Mbretit në mënyrë që të largohej në huazim te Genoa në janar.
Edhe pse Girona mund të përballonte vetëm një milion nga paga e lojtarit, Barça nuk do të ishte kundër bashkimit të Ter Stegen me klubin katalanas, pasi është një mënyrë që lojtari të rikthehet në lojë dhe të vendosë veten në qendër të vëmendjes, veçanërisht me një vit në Kupën e Botës dhe më pas të vendosë të ardhmen e tij në verë.