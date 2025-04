Barça dhe Reali, kokë më kokë deri në fund. Skuadrat mund të përballen mes tyre edhe në një finale në Champions

Barcelona dhe Reali i Madridit janë të dënuar të përballen me njëri-tjetrin në këtë periudhë vendimtare të sezonit. Katalanasit janë kryesues në La Liga, finalistë të Kupës së Mbretit dhe janë një nga favoritët për të fituar Ligën e Kampionëve.

“Los blancos”, nga ana e tyre, janë të njëjtën rrugë. Tri pikë pas Barcelonës në La Liga, finalist në Kupën e Mbretit (kundër Barcelonës) dhe mbrojtës të titullit kampion Europe. Një rrugëtim krah për krah deri në mbyllje të sezonit që mund të kulmojë me një “El Clasico” në Mynih në një finale hipotetike në Ligën e Kampioneve! Me siguri ëndrra e çdo madrilene dhe e çdo tifozi të Barcelonës. Deri atje pengesat do të jenë jo të pakta, duke nisur nga sot, me Realin që përballet me Valencian dhe Barcelona që në mbrëmje do të presë Betisin. Megjithatë, dallimet mes dy skuadrave janë të dukshme sot.

Dallimet – Megjithatë, Barcelona dhe Reali i Madridit nuk mbërrijnë në të njëjtin stad loje, efikasiteti, intensiteti, shfaqjeje në këtë sprint final. Skuadra e Flik prodhon më shumë lojë dhe më shumë gola se skuadra e Ançelotit. Në rezultate, Barcelona është kryesuese në La Liga me tri pikë përpara Realit të Madridit me 9 ndeshje të mbetura në La Liga. Atletiko mund të quhet e dalë jashtë loje edhe pse as Flik dhe as Ançeloti nuk kanë ndër mend të nënvlerësojnë skuadrën e Simeones të mbetur pas. Për më tepër, forca sulmuese e Barcelonës bën dallimin e madhe me Madridin. Barça ka shënuar 20 gola më shumë se “Los blancos” (82 dhe 62 përkatësisht). Në Champions League, të dyja janë në çerekfinale, njëra kundër Dortmundit (Barcelona) dhe tjetra kundër Arsenalit (Reali) dhe do të takoheshin mes tyre vetëm në finale. Por kampionatit dhe Championsit është finalja e Kupës së Mbretit më 26 prill. Barcelona nga ana e saj e ka fituar një trofe në këtë sezon, Superkupën e Spanjës. Reali nga ana e tij ka fituar dy trofe, Superkupën e Europës dhe Kupën Ndërkontinentale.

LOJA – Në lojë, Barça ofron më shumë garanci se Reali i Madridit. Është një ekip solid i aftë për të mposhtur çdo një nga skuadrat e mëdha, siç u dëshmua kundër Bajernit (4- 1), Atletikos (2-4 në La Liga në Metropolitano dhe 0-1 në Kupën e Mbretit), Realit të Madridit (2-5 në Superkupë dhe 0-4 në La Liga) ose vetë Dortmundit në fazën me grumbullim pikësh në Champions (2-3). Flik ka gjetur një formacion titullar tip, që po e modifikon me një stol që shfaqet gjithnjë gati kur është e nevojshme. Tredhëmbëshi Lamin Jamal, Levandovski dhe Rafinja janë në një moment të jashtëzakonshëm, me 78 gola mes tyre, nga 140 të shënuar gjithsej nga skuadra. “Merengues” fitojnë shumë gjithashtu, por pa aplikuar ndonjë diferencë. Problemet me dëmtimet, sidomos në mbrojtje, kanë qenë shumë të dukshme, duke e kushtëzuar Realin që ka dobësi në pjesën e pasme, siç u dëshmua ndaj Sociedadit në Kupë, i cili mundi t’i shënonte 4 gola. Për më tepër, në sulm është e qartë se përzierja e Vinicius dhe Mbape nuk po rezulton të jetë aq e zjarrtë sa pritej. Bashkë me Bellingam ata shënojnë jo pak, por nuk janë në nivelin e Barçës, që është kthyer në një makinë dërrmuese.

