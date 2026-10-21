Barazim me gola supersfida e Champions, fitojnë Interi dhe Reali
Champions zhvilloi këtë të mërkurë ndeshjet e radhës. Barazim 2-2 mes Bayern dhe Arsenal, në një sfidë mjaft të bukur për t’u parë nga tifozët.
Real Madrid nuk fal dhe fiton 4-1 ndaj Leipzig, Aston Villa mundi 3-1 Viking, ndërsa Betis-Feyenoord përfundoi 1-0. Inter vuan por merr në shtëpi 3 pikë, pas suksesit 1-0 ndaj Shakhtar. Goli vendimtar u realizua nga Augusto.
Befasi e madhe në Portugali, teksa Sporting pëson disfatë 2-3 ndaj LASK Linz.