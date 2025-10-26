Banori i Shkupit ka grabitur dy kompani për kredi të shpejta
Prokuroria ka nisur një hetim kundër një 25-vjeçari nga Shkupi, i dyshuar për dy grabitje të kryera në gusht të këtij viti në ambientet e një kompanie kredish të shpejta në kryeqytet.
Sipas prokurorisë, grabitja e parë është kryer më 15 gusht në ambientet e kompanisë në Qendrën Tregtare të Qytetit. I dyshuari është ulur në një karrige klientësh, dhe kur punonjësja e ka pyetur se sa para donte, ai ka nxjerrë një armë dhe i ka urdhëruar asaj të hapë arkën. Gruaja e frikësuar e ka nxjerrë arkën nga sirtari dhe e ka vendosur mbi tavolinë, pas së cilës sulmuesi ka marrë 60.500 denarë dhe është larguar me vrap.
Vetëm tre ditë më vonë, i njëjti burrë grabiti një degë tjetër të së njëjtës kompani, këtë herë në Pazarin e Vjetër të Shkupit. Me kërcënimin e armës, ai e detyroi punonjësin të hapte kasafortën dhe mori edhe 25,000 denarë të tjerë. Më pas iku drejt Sheshit Maqedonia dhe e hodhi armën në lumin Vardar nga Ura e Gurit.
Pas grabitjeve, i dyshuari u fsheh dhe nuk ishte i disponueshëm për policinë për një kohë të gjatë, pasi kishte shkuar në Kroaci.
Për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë së kryerjes së përsëritur të krimit, prokuroria kërkoi që gjyqtari i procedurës paraprake të urdhërojë që ai të lihet në paraburgim.