Banorët e Gazës detyrohen të varrosin të afërmit në fusha bujqësore për shkak të mungesës së varrezave

Banorët e Gazës detyrohen të varrosin të afërmit në fusha bujqësore për shkak të mungesës së varrezave

Pas armëpushimit të arritur midis Izraelit dhe Hamasit, banorët e Gazës po përballen me sfida të mëdha në varrosjen e të afërmve të vrarë gjatë gjenocidit izraelit, me varreza të mbingarkuara dhe hapësirë ​​të pakët, shumë familje janë drejtuar për të varrosur të dashurit e tyre në tokë bujqësore, raporton Anadolu.

Sipas zyrës për media të qeverisë në Gaza, 40 varreza u shkatërruan dhe mbi 2.450 trupa u vodhën nga vendet e varrimit nga ushtria izraelite.

Ministria e Fondacioneve të Gazës raportoi se më shumë se gjysma e 60 varrezave të territorit të rrethuar janë goditur nga sulmet izraelite, me 14 të shkatërruara plotësisht dhe 18 të dëmtuara pjesërisht, duke i lënë familjet palestineze pothuajse pa mundësi për varrime të duhura.

Marrëveshja e armëpushimit në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit u arrit javën e kaluar, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer atë praktikisht në të pabanueshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Mijëra familje në Gaza përballen me vështirësi të dëshpëruar në tenda të ngushta përgjatë bregdetit

Mijëra familje në Gaza përballen me vështirësi të dëshpëruar në tenda të ngushta përgjatë bregdetit

IHH nis aktivitetet e heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza

IHH nis aktivitetet e heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza

Agjencia detare britanike: Një anije goditet nga një predhë e panjohur pranë Jemenit

Agjencia detare britanike: Një anije goditet nga një predhë e panjohur pranë Jemenit

Kosova përfshihet në nismën e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) për shoqërinë civile

Kosova përfshihet në nismën e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) për shoqërinë civile

Sot votuan të burgosurit, të sëmurët dhe të pafuqishmit

Sot votuan të burgosurit, të sëmurët dhe të pafuqishmit

Deri në orën 15:30 kanë votuar 5.385 persona të sëmurë dhe 810 të burgosur

Deri në orën 15:30 kanë votuar 5.385 persona të sëmurë dhe 810 të burgosur