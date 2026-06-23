Banorët e fshatit Debresh i reagojnë Taravarit: Kërko falje, ose do përballesh me padi!

Banorët e fshatit Debresh i reagojnë Taravarit: Kërko falje, ose do përballesh me padi!

Shoqata Debreshi, Forumi Rinor i Debreshit dhe Këshillat e Xhamive të Debreshit kanë reaguar në

rrjetet sociale pas deklaratave të kryetarit të ASH-së, Arben Taravari në emisionin “Debat në Shenja”, se në protestat në Gostivar për cështjen e ujit, kishte persona përdorues të lëndëve narkotike. Ata kërkojnë nga Taravari, që të kërkojë falje publike dhe të sqarojë deklaratën e tij, ndërsa në rast se nuk ndodh kjo, atëherë do të shqyrtojnë mundësinë e ndërmarrjes së procedurave ligjore për mbrojtjen e dinjitetit dhe reputacionit të qytetarëve të Debreshit.

Ja dhe reagimi i plotë:

DEKLARATË PUBLIKE

Shoqata Debreshi, Forumi Rinor i Debreshit dhe Këshillat e Xhamive të Debreshit shprehin shqetësimin dhe kundërshtimin e tyre të plotë ndaj deklaratës së dhënë nga ish-kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në një emision televiziv, ku ka pretenduar se në protestën paqësore për çështjen e ujit të pijshëm kanë marrë pjesë persona të lidhur me narkotikë.

Kjo është një akuzë shumë e rëndë dhe fyese ndaj qytetarëve të Debreshit, një vendbanim me mbi 6.000 banorë, të cilët për më shumë se 20 vite përballen me mungesën e ujit të pijshëm dhe kërkojnë zgjidhje përmes mjeteve demokratike dhe paqësore.

Kërkojmë që z. Arben Taravari të kërkojë falje publike dhe të sqarojë deklaratën e tij. Në të kundërtën, do të shqyrtojmë mundësinë e ndërmarrjes së procedurave ligjore për mbrojtjen e dinjitetit dhe reputacionit të qytetarëve të Debreshit.

Qytetarët e Debreshit do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre për furnizim me ujë të pijshëm në mënyrë demokratike, të qetë dhe të organizuar.

Shoqata Debreshi

Forumi Rinor i Debreshit

Këshillat e Xhamive të Debreshit

 

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