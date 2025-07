Banka Popullore: Po ruhet qasja e kujdesshme në zbatimin e politikës monetare, normat e interesit të pandryshuara

Normat e interesit mbeten të pandryshuara, përkatësisht norma e interesit për bonot e thesarit mbetet në nivelin prej 5.35 për qind, ndërsa normat e interesit për depozitat njëditore dhe 7-të ditore në nivelet prej 3.95 për qind dhe 4 për qind. Oferta e bonove të thesarit në ankandin e rregullt gjithashtu do të mbetet i pandryshuar, përkatësisht do të arrijë në 10 miliardë denarë, vendosi Bordi ekzekutiv për politikë monetare të Bankës Popullore.

Me këtë vendim, siç shpjegojnë ata, ruhet qasja e kujdesshme ndaj kryerjes së politikës monetare konform kushteve në ekonomi dhe rreziqet që dalin nga mjedisi i jashtëm dhe i brendshëm.

“I gjithë grupi i masave deri më tani- normat aktuale të interesit, ndryshimet në kërkesat e rezervave dhe masat makroprudenciale të aplikuara mëtojnë ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në afatmesëm dhe ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit të denarit kundrejt euros”, thonë nga Banka Popullore.

Rekomandimi i Bankës Popullore është që me kujdes të ndiqet inflacioni. “Rreziqet për dinamikën e ardhshme të inflacionit ende ekzistojnë dhe lidhen me pasigurinë e vazhdueshme nga mjedisi i jashtëm në ndryshim, por edhe nga faktorët e brendshëm që ndikojnë në kërkesë, thonë nga Banka qendrore.

Situata në tregun e këmbimit valutor është stabil dhe në fund të qershorit, niveli i tyre arriti 4,697.6 milionë euro, që sipas vlerësimeve të Bankës Popullore është i mjaftueshëm për ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit të monedhës vendase.

“Lidhur me të dhënat e fundit të disponueshme nga sektori i jashtëm, realizimet e tregut të këmbimit valutor deri në qershor tregojnë hyrje neto nga transfertat private që janë konform pritjeve sipas projeksionit të prillit, ndërsa deficiti tregtar i realizuar në prill dhe maj tani për tani është më i ulët se parashikimet për tremujorin e dytë. Në tremujorin e parë të vitit 2025, flukset e bilancit të pagesave janë afër pritshmërive”, theksohet në kumtesën e Bankës Popullore.

Lidhur me aktivitetin ekonomik, nga Banka Popullore vlerësojnë se të dhënat me frekuencë të lartë në dispozicion për tremujorin e dytë të këtij viti, madje tregojnë kryesisht përshpejtim të rritjes ekonomike të mbështetur nga zhvillimet e favorshme në ndërtim, industri dhe hoteleri, por se rreziqet për rritje në periudhën e ardhshme nga mjedisi i jashtëm janë kryesisht në rënie, gjë që lidhet me paparashikueshmërinë e lartë në kushte të tensioneve gjeopolitike dhe tregtare. Sa i përket mjedisit të brendshëm, fushëveprimit dhe dinamikës me të cilën do të zbatohen projektet e infrastrukturës vendase janë disa nga faktorët më të rëndësishëm që do të ndikojnë në ritmin e rritjes së ekonomisë vendase”, kanë thënë nga Banka Popullore.

Realizimet në sektorin monetar tregojnë mbështetje të vazhdueshme të fuqishme kreditore për ekonominë e cila është mbi dinamikën e pritur. Në qershor, depozitat dhe kreditë shënuan norma solide të rritjes të cilat janë më të larta se projeksionet e prillit.

MARKETING