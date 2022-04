Banka Botërore dhe FMN konfirmojnë takimin me kryeministrin ukrainas

Krerët e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të takohen me kryeministrin ukrainas Denys Shmyal dhe ministrin e financave Serhiy Marchenko të enjten në Uashington për të diskutuar mbi ndihmën e mëtejshme për Ukrainën.

“Ne do të zhvillojmë një takim të rëndësishëm të enjten, ku do të flasim me kryeministrin ukrainas dhe ministrin e financave. Në takim do të marrin pjesë disa nga vendet që po mbështesin Ukrainën,” tha presidenti i Bankës Botërore David Malpass gjatë një paneli me dezertoren e FMN -së Kristalina Georgieva , e cila do të marrë pjesë në takim./