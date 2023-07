Ballkani pëson humbje të thellë nga Ludogorets, eliminohet nga Liga e Kampionëve

Kampionia e Kosovës në futboll, Ballkani është eliminuar nga Liga e Kampionëve, pasi humbi ndeshjen kthyese ndaj Ludogoretsit me rezultat 4-0.

Skuadra kosovare e fitoi ndeshjen e parë me rezultat 2-0, prandaj edhe pritjet ishin më të mëdha, por të mërkurën në mbrëmje në Bullgari djelmoshat e Ilir Dajës nuk e patën natën e tyre dhe është dashur të pajtohen me humbje.

Tekpetey realizoi dy gola në fillim dhe mbarim të pjesës së parë për të barazuar rezultatin e përgjithshëm 2-2.

Në fillim të pjesës së dytë u prit reagimi i Ballkanit, por një lëshim nga mbrojtësi Bajram Jashanica bëri që vendasit të shënojnë golin e tretë nëpërmjet Tisseras. Ndërsa Caio Vidal e shfrytëzoi edhe një gabim të Ballkanit për të shënuar për rezultatin 4-0. Ballkani tani do të vazhdojë garimin në raundin e dytë kualifikues në Ligën e Konferencës, aty ku do të synojë të arrijë grupet, ashtu siç bëri edicionin e kaluar.

