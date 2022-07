“Ballkani i Hapur” në optikën Ali Ahmetit dhe priftit ortodoks!

Kryeministri Albin Kurti duhet të dalë nga bota e shekullit XIX, të kuptuarit dhe të analizuarit e raporteve rajonale dhe globale në bazë të izolimit. Koha është që, pas qartësimit të pozicionit amerikan ndaj “Open Balkans”, qeveria e tij të veprojë. Është absurde që një lider partie politike, si Ali Ahmeti (BDI), që doli nga konflikti maqedono-shqiptar (2001), dhe një ish bashkëpunëtor i qeverisë së Gruevskit prorus, tash të paraqitet si stabilizator dhe krijues i politikave të mëdha dhe atyre të gjelbra. Dhe, ndoshta në të ardhmen, për të qëndruar në pushtet, me të gjitha mjetet, të paraqitet edhe si mbrojtës i madh kundër diskriminimit gjinorë me anë të promovimit të paradave “gej”.

Shkruan: Selim IBRAIMI, Uashington

Për “Open Balkans” (OB), tash për tash, nuk ka një arsyetim të saktë dhe formulë, e cila do të nxirrte ndonjë rezultat përfundimtar të kënaqshëm për të gjitha palët e konfrontuara. Dhe, as më shumë se në cilat fusha ky “union” do të ketë sukses. Ajo që duket thënë në fillim është se marrëveshjet kulturore dhe të edukimit ndërmjet shteteve do të kenë efekte pozitive për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Njohja e diplomave dhe bashkëpunimi kulturor ndërmjet shqiptarëve në Ballkan duhet parë si përparësi në këtë nismë. Përkundër kritikave që vijnë nga qarqe të djathta dhe grupe radikale të përfaqësuara në media, nisma në fushën e edukimit mund të jetë e mirë, edhe pse çështja e diplomave dhe edukimi i unifikuar i fëmijëve shqiptarë në sistemin e ulët shkollorë dhe të mesëm mund të jetë një çështje ndërshtetërore dhe më e lehtë e zgjidhshme mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një gjë e tillë deri më tash ka qenë e parealizueshme për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët vazhdojnë të mësojnë nga libra të përkthyer dhe me përmbajtje fyese maqedonase. Ndoshta këtu, me “Open Balkans”, kjo gjë mund të ndërpritet dhe të niset një projekt i brendshëm dhe më i suksesshëm në ndërtimin e një hapësire të re, ku ngadalë do të lind një mentalitet i ri dhe i njëjtë në të gjithë hapësirën panshqiptare dhe më gjerë. Kjo është idealja që e presim nga shtetet shqiptare, por në “Open Balkans” idetë e tilla mund të shtrydhen nga shtetet hegjemoniste, që e përbëjnë “unionin” gjeoekonomik.

Qartësimi i pozicionit amerikan

Një moment kryesorë që duhet nënvizuar gjatë takimit të fundit në Ohër është riqartësimi i pozicionit amerikan ndaj këtij projekti, që sipas administratës së presidentit Joe Biden, duhet të jetë kryesisht ekonomik e jo politik. Ky hap i Uashingtonit ishte një grusht i fortë për Ramën dhe Vuçiqin, që duke injoruar në disa nivele Procesin e Berlinit dhe të zhgënjyer me politikat zgjeruese të BE-së, “Open Balkans” e kanë paraqitur si një alternativë ndaj BE-së, me një mentalitet ballkanik të SKS-së së dikurshme ose të një bashkimi doganor shqiptaro-jugosllav të viteve 1946-48.

Dominimi i dy figurave të mëdha të Ballkanit, i Ramës dhe i Vuçiqit, i ka frikësuar kosovarët. Qeveria e Kosovës, me plot arsyetime dhe argumente, thotë se ekziston Procesi i Berlinit dhe CEFTA për shumë qëllime që OB-ja i ka ndërmend t’i bëjë. Këtu me të drejtë Prishtina zyrtare e ka sqaruar pozicionin e saj përballë të mëdhenjve ballkanikë, europianë dhe amerikanë. Kur jemi këtu, në ndërtimin e një pozicioni më realist kosovar përballë ndryshimeve në sistemim global të politikës, qeveria e Kurtit do të duhet të ndryshojë në akordim me raportet e fuqive të mëdha dhe jo vetëm përballë BE-së, por t’i hetojë më herët ndryshimet në arkitekturën europiane të sigurisë. Tani është momenti kur qeveria në Kosovë dhe presidenca do të duhet të reflektojnë. Këto janë disa vlerësime realiste të gjendjes se re të krijuar pas qartësimit të pozicionit të Uashingtonit ndaj “Open Balkans”.

Më tej, forcat kundërshtuese e shohin këtë nismë nga një kënd tjetër. Sipas tyre, “Open Balkans” “kërcënon hapur ta çimentojë dominimin e Serbisë në Ballkan, pa mekanizma të ndërtimit të besimit të Procesit të Berlinit, të përkushtuar ndaj vlerave të BE-së”. Disa thonë se ky është projekt që, nën drejtimin e Serbisë, Rusia do të ketë ndikim të mëtejshëm në rajon. Debati vazhdon ndërmjet krahut mbështetës të “Open Balkans”, të cilët me praninë e Sorosit planifikojnë të sigurojnë projekte personale. Krahu tjetër i pavarur ka shumë pak qasje në takimet ballkanike dhe pothuajse aspak ndikim, kjo për shkak të bllokadave qeveritare. Nga ana tjetër, përderisa vendet e Ballkanit debatojnë rreth “Open Balkans”, Franca ka propozuar Bashkësinë Politike Europiane si një alternativë ndaj BE-së aktuale për vendet joanëtare nga Ballkani dhe, ndoshta, për Ukrainën. Këtu po del një lëmsh i madh i tregjeve të hapura dhe opsioneve të tjera të organizimeve rajonale, që fundja nuk kanë asnjë peshë në rënien e sotme ekonomike.

Lojtarë të vjetër në stabilitetin rajonal: Kurti të dalë nga bota e izolimit

Një detaj që u vërejt më vonë në Ohër ishte paraqitja e liderit të BDI-së, Ali Ahmeti, i cili e habiti opinionin me praninë e tij. Dhe, në Ohër ai ishte për t’u promovuar si drejtues i së ardhmes rajonale dhe të një lidershipi, i cili në praninë e presidentit serb, Aleksandër Vuçiq, dhe të një prifti ortodoks, të duket se po e garanton stabilitetin rajonal dhe të ardhmen e kombeve. Do të dukej më mirë sikur në praninë e treshes rajonale të ishte edhe kleri katolik dhe ai mysliman. Por, kjo nuk ndodhi. Siç duket, liderët shqiptarë në Ballkan, në kontrast me ngjarjet aktuale, kanë marrë rolin mbrojtës të Serbisë si paqësore në Ballkanin Perëndimor, thonë kritikët. Kryeministrit Edi Rama, në fakt, mund t’i ngjajë ky rol, thonë kritikët e linjës së ashpër të “Open Balkans”. Pasi, sipas tyre, ai është dëshmuar si lojtar që nuk ka paragjykime etnike dhe fetare me serbët, malazezët dhe maqedonasit. Mirëpo, duket absurde që një lider partie politike si Ali Ahmeti (BDI), që doli nga konflikti maqedono-shqiptar (2001) dhe një ish bashkëpunëtor i qeverisë së Gruevskit prorus, tash të paraqitet si stabilizator dhe krijues i politikave të mëdha, atyre të gjelbra dhe, ndoshta, në të ardhmen, për të qëndruar në pushtet me të gjitha mjetet, të paraqitet edhe si mbrojtës i madh kundër diskriminimit gjinor, me anë të promovimit të paradave “gej”.

Kur jemi te Kosova, qeveria dhe kryeministri Albin Kurti duhet të dalin nga bota e shekullit XIX, të kuptuarit dhe të analizuarit të raporteve rajonale dhe globale në bazë të izolimit nga një “kullë” e së kaluarës. Nuk po i themi Kurtit të bëjë diçka në kundërshtim me votuesit e tij luajalë ose me këshilltarët e tij të famshëm. Me rëndësi, për Kosovën, është të lexohen mirë aktorët globalë dhe miqtë e saj, që kanë ndihmuar në arritjen e pavarësisë. Fundja, Kosova dhe Kurti nuk duhet të presin njohje nga Serbia për pjesëmarrje në forumet dhe samitet ndërkombëtare.

Kjo ndryshe do të ishte një qasje e gabuar e qeverisë së tij dhe politikës së jashtme kosovare.

Ka ardhur koha që pas qartësimit të pozicionit amerikan ndaj “Open Balkans”, qeveria e Kurtit të veprojë dhe të tregohet më e interesuar ndaj nismave të reja dhe atyre aktuale. Ndryshe, i gjithë faji nuk do të mbetet më në Beograd, por edhe në Prishtinë – në mungesë të një strategjie për t’i mbrojtur interesat nacionale të Kosovës në pajtim me rrethanat ndërkombëtare.

Mos të harrojmë se, për më shumë se një dekadë, Beogradi vepron saktë dhe sillet me shumë kujdes me SHBA-në. Aty ku duhet reagon, ndërsa kur e do nevoja nuk flet. Në Prishtinë, si gjatë qeverisjes së PDK-së, ashtu edhe tani me LVV-në, politika e jashtme ka dështuar dhe vazhdohet më tej nga qeveria që të mos ndiqen lëvizjet dhe ndryshimet në qendrat e vendosjes. Kosova nuk ka kohë të luajë me veten. Si Kosova, edhe Shqipëria bashkë me Maqedoninë e Veriut, varen nga gruri dhe misri serb. Se çfarë kualiteti të drithit dërgon Serbia, kjo është një çështje tjetër. Me një pozitë të favorshme gjeografike dhe pasuri nëntokësore, shqiptarët në Ballkan nuk duhet pasur frikë nga “bota serbe”. Vetëm se duhet një klasë më e aftë politike në Tiranë, Prishtinë dhe në Tetovë, për t’i arritur interesat afatgjate.