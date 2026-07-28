Ballkani ecën nëpër vijat e thyerjes: Zgjohuni! Një front i ri mund të hapet, ushtria serbe mund të tentoj sulme!
ANALIZË
Ballkani po hyn në një nga kthesat më të rrezikshme të historisë së tij nën hijen e përplasjes së fuqive globale. Ndërsa opinioni publik ndërkombëtar dhe aktorët rajonalë duken të përqendruar në krizat e tyre të brendshme, zhvillimet që vijnë nga Beogradi po ngjallin shqetësime serioze. Lëvizjet në pikat strategjike të rajonit kanë shtuar debatet mbi sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan. Sipas këtij vlerësimi, rreziku i një përshkallëzimi të ri nuk mund të përjashtohet.
🔴 Shqipëria në trazira, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në heshtje
Një nga boshtet e krizës po zhvillohet në Tiranë dhe Shkup. Shqipëria prej javësh po përballet me protesta masive që kanë krijuar tension të fortë politik dhe kanë dobësuar klimën e brendshme.
Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, sipas këtij këndvështrimi, partitë shqiptare në koalicionin qeverisës VMRO-DPMNE nuk po shfaqin një qëndrim të fortë ndaj zhvillimeve rajonale. Kjo heshtje shihet nga disa analistë si një dobësi politike që mund të krijojë hapësirë për aktorë me synime më agresive.
🔴 Karta e Vuçiqit: grumbullimi i ushtrisë pranë kufirit të Kosovës dhe frika nga një ndërhyrje e papritur
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në një ceremoni ushtarake deklaroi se: “Kosova, sipas Kushtetutës sonë dhe drejtësisë së Zotit, është Serbi dhe ju do ta mbroni këtë amanet.” Këto deklarata janë interpretuar nga shumë vëzhgues si pjesë e retorikës së tij politike lidhur me Kosovën.
Në të njëjtën kohë, raportime të ndryshme flasin për shtim të pranisë së forcave serbe pranë zonave kufitare me Kosovën. Edhe paralajmërimet e presidentit kroat Zoran Milanović mbi rritjen e tensioneve ushtarake në rajon kanë shtuar shqetësimet. Megjithatë, nuk ka prova publike që të konfirmojnë se një ndërhyrje ushtarake është e pashmangshme ose e afërt.
🔴 Ekuacioni global: Ukraina, Lindja e Mesme dhe mundësia e një fronti të ri në Ballkan
Zhvillimet në Ballkan nuk mund të analizohen të shkëputura nga situata ndërkombëtare. Lufta në Ukrainë vazhdon, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme po konsumojnë vëmendjen dhe burimet e fuqive të mëdha.
Në këtë kontekst, disa analistë vlerësojnë se Serbia mund të fitojë rëndësi më të madhe në strategjitë gjeopolitike të Rusisë. Sipas këtij skenari, një krizë e re ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të detyronte Perëndimin dhe NATO-n të ndanin vëmendjen mes disa fronteve njëkohësisht. Megjithatë, ky mbetet një vlerësim analitik dhe jo një zhvillim i konfirmuar.
⚠️ Alarmi për Ballkanin
Tensionet në rajon vazhdojnë të mbeten të larta dhe kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. Stabiliteti në Ballkan do të varet nga përmbajtja e aktorëve politikë, dialogu dhe angazhimi i komunitetit ndërkombëtar për të shmangur çdo përshkallëzim të mundshëm./A.Haber