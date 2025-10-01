Bakiu: Përmes dy formave do të mbështesim bizneset e vogla dhe të mesme në qytetin e Shkupit
Kandidati i VLEN-it për Qytetin e Shkupit, Bashkim Bakiu, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se ka dy forma të subvencionimit për bizneset e vogla dhe të mesme. Bakiu tha se në plan programin e tij, është parashikuar që t’ju ndihmohet këtyre subjekteve.
“Njëra është direkte në formë financiare, ose në trajnim të kapaciteteve të personave të cilët menaxhojnë me bizneset qoftë të punësuarve dhe forma tjetër është ku qyteti i Shkupit, është si medijator, të formohet zyre e cila, me personat të cilët do të trajnohen do të jenë në shërbim të biznesit, qoftë në thithjen e fondeve, qoftë në marrjen dhe përpilimin e projekteve të ndryshëm ku do të krijojmë një situatë win-win, edhe për sektorin e biznesit, me çka edhe mund të rritet nevoja për punëtorë dhe normal të zvogëlohet përqindja e të papunësuarve dhe në këtë formë të kontribuojmë në një farë forme qyteti i Shkupit në rritjen e kapaciteteve të saj”, tha Bakiu.