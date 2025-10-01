Bakiu: Gjasat maksimale ekzistojnë që të kalojë në raundin e dytë

Kandidati i VLEN-it për Qytetin e Shkupit, Bashkim Bakiu, në emisionin “Debat në Shenja”, ka deklaruar se në bazë të anketave të fundit, mundësit që ai të del në raundin e dytë janë të mëdha.

“Kjo e ndryshon gjithë garën e bën ndoshta më interesant. Të jem më i saktë, dallimi i kandidates së LSDM-së, dhe i imi është shumë i vogël, që me një orvatje më të madhe timen dhe me një promovim dhe prezantim dhe tërheqje të votuesve besoj se mund të kalojmë në raundin e dytë”, tha Bakiu.

Sipas tij, nëse ndodh kjo atëherë gjithçka ndryshon.

 

