Bakiu: Duhet zhvillim i barabartë i të gjitha komunave, sa kontribuon aq edhe merr!
Kandidati i VLEN-it për Qytetin e Shkupit, Bashkim Bakiu, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se ekziston diskriminim në aspekt të investimeve në Qytetin e Shkupit.
Ai tha se pjesë e programit të tyre është zhvillimi i barabartë i të gjithë komunave, që nënkupton sa kontribuojmë aq edhe të marrin në kthim.
“Vij prej një komune e cila fatkeqësisht është e diskriminuar katër vitet e fundit, edhe në aspekt të kontributit të taksave të pronës. Para 4 viteve Këshilli i komunës mori vendim që të rritet taksa për 50% që në fakt distribuuimi i tillë ndodh që 50% ajo rritje, e asaj shumës që kontribuon qytetari të shkon në kasën e Qytetit të Shkupit. Dhe në praktikë, kam studiuar në Trento kam jetuar atje 12 muaj, është interesant se si funksionon decentralizimi fiskal: aq sa kontribuohet nga komuna në Qendër, 95% kthehet në investim. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur për komunën e Sarajit”, tha Bakiu.