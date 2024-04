Bajrami: Procesi zgjedhor po zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe të qetë

Sipas informacioneve të marra nga prokuroritë publike në mbarë vendin, dita e sotme e zgjedhjeve, në të cilën votohet në raundin e parë të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, po kalon në mënyrë të qetë dhe pa shqetësime të mëdha të procesit zgjedhor deri në këtë moment, tha Xhelal Bajrami, kryetar i Komisionit të PPRMV-së.

“Nga ngjarjet e raportuara gjatë ditës së djeshme është regjistruar rast në Dellçevë me urdhër të MPB-së për kontroll të dokumentacionit zyrtar në Dellçevë dhe Kamenicë të Maqedonisë për shkak të dyshimeve për një vepër penale – ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimi sipas nenit 162 të Kodit Penal. Dyshimet kishin të bënin me gjoja vendosjen e matësve të ujit për qytetarët e ndërmarrjeve publike pa para dhe për ryshfet gjatë zgjedhjeve. Në Radovish është njoftuar sot për një ngjarje në fshatin Buçim, kur një votues, para se ta hedhë fletën e votimit në kuti, ia ka treguar një vëzhguesi të një partie politike. Janë dhënë udhëzime për të verifikuar nëse ka elemente të veprës penale nga neni 160 i Kodit Penal – Shkelja e lirisë së përcaktimit të zgjedhësve.

Megjithatë, bëhet fjalë për një numër jashtëzakonisht të vogël të ngjarjeve të tilla, kështu që mund të japim një vlerësim të përgjithshëm se i gjithë procesi zgjedhor deri në këtë pikë po kalon pa trazira të mëdha që do të përmbanin elemente të veprës penale. Kjo rrjedhë e procesit zgjedhor është pasqyruar edhe në e-mailin tonë [email protected], ku deri më sot nuk është regjistruar asnjë denoncim për krime lidhur me zgjedhjet”, u shpreh Bajrami.

Gjatë ditës është organizuar një detyrë e jashtëzakonshme në të gjitha prokuroritë themelore publike dhe jemi në koordinim të ngushtë me institucionet tjera përgjegjëse për monitorimin e procesit zgjedhor.

Nga Komisioni theksojnë se Komisioni monitoron parregullsi të mundshme zgjedhore që do të përbënin krime nga kreu 16 i Kodit Penal, pra krime kundër zgjedhjeve dhe votimit, por edhe krime të tjera që mund të prishin rrjedhën e procesit zgjedhor.

MARKETING