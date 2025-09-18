Bajram Rexhepi viziton tregun tradicional të së enjtes në Tetovë

Bajram Rexhepi viziton tregun tradicional të së enjtes në Tetovë

Bajram Rexhepi, kandidati për kryetar komune të Tetovës nga Besëlidhja AKI, sot së bashku me rinistët e AKI, kanë vizituar tregun tradicional të së enjtes, ku në bashkëbisedim me tregtarët, u fol mbi sfidat me të cilat ballafaqohen ata në këtë qytet.

Postimi i plotë i Bajram Rexhepit nga AKI:

🙌Vizitë në tregun tradicional të së enjtes te Arabati Baba Teqe.
Tetova prej moti e ka zakon ditën e enjte si ditë tregu. Sot, bashkë me të rinjtë nga lista e këshilltarëve të AKI-së për Tetovën, vizituam shitësit dhe biseduam me ta për sfidat e tyre të përditshme, por edhe për vizionin tonë për një Tetovë më të organizuar, me më shumë hapësirë për ekonominë vendore dhe për njerëzit e punës.
#BashkëPërTetovën ✅

