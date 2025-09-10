Bajram Rexhepi u takua me banorët e Gajres

Bajram Rexhepi u takua me banorët e Gajres

Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga radhët e AKI, Bajram Rexhepi, mbrëmë është takuar me banorët e fshatit Gajre, ku u diskutuab problemet reale me të cilat po ballafaqohen tash e disa vite banorët e fshatit Gajre.
“Zgjidhja e këtyre problemeve është thelbësore për ta bërë Gajren një vend më të mirë për të jetuar, ashtu siç e meritojnë banorët e saj.”, ka thënë mbrëmë në Gajre, kandidatit i AKI, Bajram Rexhepi.

Postimi i plotë i Bajram Rexhepit:

📍 Në Gajren e Shaip Kamberit u takuam me banorët për të dëgjuar shqetësimet dhe kërkesat e tyre.

Ata theksuan mungesën e ujit të pijshëm, çështjen e legalizimeve, përfshirjen e Gajres në planin urbanistik dhe ndërtimin e rrugës që lidh xhaminë me shkollën. U ngrit edhe nevoja për ndriçim publik, punë për të rinjtë, rregullimin e infrastrukturës rrugore dhe rregullimin e 3 hyrjeve dhe daljes për fshatin.

Gjithashtu, banorët kërkuan kujdes për të moshuarit dhe përmirësimit të shërbimeve sociale.

✅ Zgjidhja e këtyre problemeve është thelbësore për ta bërë Gajren një vend më të mirë për të jetuar, ashtu siç e meritojnë banorët e saj.

#BashkëPërTetovën ✅

MARKETING

Të ngjajshme

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia

Kasami dhe Dauti vizitë fshatrave të Tearcës: Ndryshimi është i mundur!

Kasami dhe Dauti vizitë fshatrave të Tearcës: Ndryshimi është i mundur!

Polonia qorton të dërguarin rus pas “sulmit të paprecedent”

Polonia qorton të dërguarin rus pas “sulmit të paprecedent”

“Here we go!”: Vjen reagimi i Trump, pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë

“Here we go!”: Vjen reagimi i Trump, pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë

Princi saudit i kurorës premton mbështetje për Katarin, bën thirrje për veprim pas sulmit izraelit në Doha

Princi saudit i kurorës premton mbështetje për Katarin, bën thirrje për veprim pas sulmit izraelit në Doha

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar