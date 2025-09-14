Bajram Rexhepi: Tetova së shpejti do të fillojë të frymojë e lirë e me dinjitet

Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sonte ka qëndruar në lagjen Teqe të Tetovës, ku para banorëve dha mesazhe për të ardhmen e Tetovës së re.

Postimi i plotë i Rexhepit:

Sonte lagjja Teqe ishte zjarr!
Qindra qytetarë dhanë mesazhim e qartë për një të ardhme të re për Tetovën. Përkrahja që po marrim, për çdo ditë e më shumë jep mesazhin e zëshëm se Tetova së shpejti do të fillojë të frymojë e lirë e me dinjitet.

#BashkëPërTetovën ✅

