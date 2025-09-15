Bajram Rexhepi së bashku me kandidatët për këshilltarë komunal të Tetovës
Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sot ka shpërndarë një fotografi së bashku me kandidatët për këshilltarë komunal të Tetovës. Bajrami në rrjetin social facebook ka shkruar: “bashke me këshilltarët e ardhshëm të komunës së Tetovës”.
Lista e këshilltarëve komunal të AKI për komunën e Tetovës, në vijim:
Bartës liste – Asaf Abduramani
– Arlind Murtezani
Belinda Amiti
Abdullah Halili
Murtezan Lika –
Florina Memeti
Berat Murati
Valdrin Islami
Zehra Musai
Kujtesa Bajrami
Florin Limani
Gzime Hajredini
Ujkan Rahmani
Besjan Ibrahimi
Katrlina Veliaj
Liridon Disha
Vjollcë Fetai
Art Zylbehari
Bejza Abdiji
Altuna Mehmeti
Fis Idrizi
Albina Abazi
Drin Islami
Lavdrin Huseini
Ymer Halili
Birsen Jonuzi
Petrit Bajrami
Rinora Shaqiri
Saqip Loku
Erzana Bexheti
Olti Esati