Bajram Rexhepi së bashku me kandidatët për këshilltarë komunal të Tetovës

Bajram Rexhepi së bashku me kandidatët për këshilltarë komunal të Tetovës

Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sot ka shpërndarë një fotografi së bashku me kandidatët për këshilltarë komunal të Tetovës. Bajrami në rrjetin social facebook ka shkruar: “bashke me këshilltarët e ardhshëm të komunës së Tetovës”.

Lista e këshilltarëve komunal të AKI për komunën e Tetovës, në vijim:
Bartës liste – Asaf Abduramani
 – Arlind Murtezani 
Belinda Amiti 
Abdullah Halili 
Murtezan Lika –
Florina Memeti 
Berat Murati 
Valdrin Islami 
Zehra Musai 
Kujtesa Bajrami 
Florin Limani 
Gzime Hajredini 
Ujkan Rahmani 
Besjan Ibrahimi 
Katrlina Veliaj 
Liridon Disha 
Vjollcë Fetai 
Art Zylbehari 
Bejza Abdiji 
Altuna Mehmeti 
Fis Idrizi 
Albina Abazi 
Drin Islami 
Lavdrin Huseini 
Ymer Halili 
Birsen Jonuzi 
Petrit Bajrami 
Rinora Shaqiri 
Saqip Loku 
Erzana Bexheti
Olti Esati

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Kryeministri britanik thotë se do të dërgojnë avionë të forcave mbretërore në Poloni pas hyrjes së dronëve rusë

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit

Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit

Samiti arabo-islam paralajmëron Izraelin, kërkon kundërshtim të përpjekjeve për realitet të ri në Lindjen e Mesme

Samiti arabo-islam paralajmëron Izraelin, kërkon kundërshtim të përpjekjeve për realitet të ri në Lindjen e Mesme

Mickoski: Levica po i jep BDI-së një shans për mbijetesë politike

Mickoski: Levica po i jep BDI-së një shans për mbijetesë politike

Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup

Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup