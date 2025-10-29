Bajram Rexhepi: Për një Tetovë që nuk njeh ndasi, bashkë me qytetarët në çdo cep të qytetit

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI) për Komunën e Tetovës, Bajram Rexhepi, ka vazhduar sot aktivitetet e fushatës zgjedhore duke vizituar disa lagje të qytetit së bashku me ekipin e tij dhe rininë e AKI-së.

Në kuadër të aksionit, Rexhepi dhe ekipi i tij kanë shpërndarë fletushkat e programit zgjedhor, duke zhvilluar edhe biseda të drejtpërdrejta me banorët për të dëgjuar nga afër shqetësimet dhe nevojat e tyre.

Në një postim në rrjetet sociale, Rexhepi ka theksuar përkushtimin e tij për të ndërtuar një komunë gjithëpërfshirëse.

“Në çdo cep të qytetit, për të dëgjuar zërin e qytetarëve. Për një Tetovë që nuk njeh ndasi dhe për një komunë që punon njësoj për të gjithë, pa përjashtim!” ka shkruar Bajram Rexhepi.

Fushata e AKI-së në Tetovë po karakterizohet nga kontakti i drejtpërdrejtë me qytetarët dhe nga një qasje që thekson bashkëpunimin dhe transparencën në qeverisjen lokale.

