Bajram Rexhepi: Ofrojmë zgjidhje konkrete për pastërtinë e qytetit, faturimi do të bëhet në bazë të banorëve

Bajram Rexhepi: Ofrojmë zgjidhje konkrete për pastërtinë e qytetit, faturimi do të bëhet në bazë të banorëve

Kandidati i AKI-së për Tetovën, Bajram Rexhepi, vazhdoi me aktivitete duke vizituar disa objekte banesore në Tetovë. Ai u premtoi qytetarëve të Tetovës se do ta zgjidhë njëherë e përgjithmonë çështjen me ujin e pijshëm, ndërsa premtoi se edhe do ta ndryshojë mënyrën e përllogaritjes së mbeturinave nga metër katror në kokë banori.
“Ne ofrojmë zgjidhje konkrete edhe për pastërtinë e qytetit do të ndryshojmë përllogaritjen dhe faturimin që bëhet ndaj qytetarëve, pasi që nuk ka asnjë logjikë që faturimi të bëhet në bazë të hapësirave. Ne do ta ndryshojmë këtë metodologji dhe i gjithë faturimi i qytetarëve do të behët në bazë të banorëve, pasi që banorët janë prodhuesit e mbetjeve dhe gjithsesi se do të ketë edhe zgjidhje dhe për mbetjet inerte në Tetovë, dhe përfundimisht Tetova do të jetë një qytet i pastër ashtu siç e meriton kryeqendra jonë në Maqedonisë e Veriut”, tha Bajram Rexhepi.

MARKETING

Të ngjajshme

Shqipëri, reshjet e shiut shkaktojnë përmbytje në disa zona

Shqipëri, reshjet e shiut shkaktojnë përmbytje në disa zona

Kasami: Reçica e Madhe po transformohet

Kasami: Reçica e Madhe po transformohet

Banori i Shkupit ka grabitur dy kompani për kredi të shpejta

Banori i Shkupit ka grabitur dy kompani për kredi të shpejta

Merko: Nuk do ta mbështes kandidatin e AKI-së në balotazh

Merko: Nuk do ta mbështes kandidatin e AKI-së në balotazh

Haqim Ramadani i përgjigjet Mickoskit: Nderi, morali dhe dinjiteti vlejnë më shumë se çdo post publik

Haqim Ramadani i përgjigjet Mickoskit: Nderi, morali dhe dinjiteti vlejnë më shumë se çdo post publik

(VIDEO) Mickoski kërcënon me shkarkim kandidatin e VLEN-it për Bervenicën

(VIDEO) Mickoski kërcënon me shkarkim kandidatin e VLEN-it për Bervenicën