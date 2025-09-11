Bajram Rexhepi nga AKI prezanton platformën online: Bashkë për Tetovën
Kandidati për kryetar të komunës së Tetovës nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sot ka prezantuar platformën e tij digjitale, ku qytetarët mund të informohen për së afërmi, me ide dhe vizion për Tetovës e së ardhmes.
Nën moton “Bashkë për Tetovën”, kjo platformë online jep hapësirë në informacione të qasshme në katër gjuhë, gjë që dëshmon vizionin gjithëpërfshirës për Tetovën.
Postimi i plotë i Bajram Rexhepit:
Të dashur bashkëqytetarë,
🌐 Mirë se vini në www.bajramrexhepi.com. Platforma zyrtare ku informoheni, bashkoheni dhe kontribuoni për Tetovën e së ardhmes. Këtu gjeni gjithçka rreth kandidatit, platformës dhe angazhimit qytetar.
1️⃣ Biografia
Njihuni me rrugëtimin profesional dhe jetësor të Bajram Rexhepit, një profesionist me përvojë në administratë, sektorin privat, energjetikë dhe teknologji.
2️⃣ Bashkohu me ne
Bëhu pjesë e ekipit që punon për zhvillim, dinjitet dhe një të ardhme më të mirë për Tetovën.
3️⃣ Programi zgjedhor
Bashkë me qytetarët po përpilojmë programin tonë zhvillimor për Tetovën e së ardhmes. Një plan që reflekton nevojat, idetë dhe vizionin e komunitetit për një qytet modern, funksional dhe më të denjë për të gjithë.
4️⃣ Komunikim pa barriera
Platforma është e qasshme në 4 gjuhë. Një Tetovë, një platformë, një e ardhme e përbashkët për të gjithë.
5️⃣ Lajme & Aktivitete
Informohu për aktivitetet ditore të kandidatit dhe qëndro gjithmonë në hap me fushatën.
6️⃣ Na kontakto
Ekipi ynë është gjithmonë këtu për ty – me përgjigje të shpejta për çdo pyetje, kërkesë apo sugjerim.
#BashkëPërTetovën ✅