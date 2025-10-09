Bajram Rexhepi në lagjen Teqe: Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve po rriten çdo ditë, drejt fitores së madhe të 19 tetorit!

Bajram Rexhepi në lagjen Teqe: Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve po rriten çdo ditë, drejt fitores së madhe të 19 tetorit!

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI) për Komunën e Tetovës, Bajram Rexhepi ka njoftuar se ka zhvilluar në takim me banorët e Lagjes Teqe.
Rexhepi ka prezantuar programin dhe vizionin e tij për komunën në raste se merr besimin e qytetarëve për të qeverisur në katër vitet e ardhshme.
“Në lagjen Teqe shpalosëm kontratën tonë me qytetarët për katërvjeçarin e ardhshëm! Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve po rriten çdo ditë, drejt fitores së madhe të 19 tetorit!”, ka shkruar Rexhepi.

MARKETING

Të ngjajshme

RMV, janë marrë 46 koncesione në sektorin e minierave për shkak mosrespektimi i ligjeve

RMV, janë marrë 46 koncesione në sektorin e minierave për shkak mosrespektimi i ligjeve

Popullariteti i Macron bie ndjeshëm në sondazhe pas bllokimit politik në Francë

Popullariteti i Macron bie ndjeshëm në sondazhe pas bllokimit politik në Francë

VLEN: Haraçina tregoi se është gati për ndryshimin që kthen dinjitetin e shqiptarëve

VLEN: Haraçina tregoi se është gati për ndryshimin që kthen dinjitetin e shqiptarëve

Serbia thotë se ka arrestuar një shtetas shqiptar pasi iu gjetën flamuj të UÇK-së

Serbia thotë se ka arrestuar një shtetas shqiptar pasi iu gjetën flamuj të UÇK-së

Trump: Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza

Trump: Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza

Osmani akuzon Serbinë për ndërhyrje në zgjedhjet lokale në Kosovë përmes blerjes së votave

Osmani akuzon Serbinë për ndërhyrje në zgjedhjet lokale në Kosovë përmes blerjes së votave