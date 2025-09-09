Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sonte ka qëndruar në fshatin Lisec, ku në bashkëbisedim me banorët e kësaj ane, u fol për problemet reale me të cilat ballafaqohen banorët e fshatit, tash e disa vite.

Postimi i plotë i Bajram Rexhepit:

📍 Sot vizituam fshatin Lisec dhe kuvenduam me banorët për problemet e tyre.
Ata ngritën shqetësime për shpërnguljen e të rinjve nga fshati, nevojën për zhvillimin e Kodrës së Diellit që do të ringjallte ekonominë, si dhe rregullimin e shkollës që ka mbetur vetëm me 7 nxënës. Po ashtu, u theksua mungesa e shërbimeve shëndetësore dhe hapja e rrugës për akses në bjeshkë.

#Kërkesat e banorëve i marrim me përgjegjësi dhe do t’i bëjmë pjesë të programit tonë për Lisecin dhe Tetovën.

#BashkëPërTetovën ✅

MARKETING

Të ngjajshme

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Dyshime për varrezë masive, të mërkurën nisin inspektimet afër Novi Pazarit

Dyshime për varrezë masive, të mërkurën nisin inspektimet afër Novi Pazarit

Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri