Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec
Kandidati për kryetar komune të Tetovës nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, sonte ka qëndruar në fshatin Lisec, ku në bashkëbisedim me banorët e kësaj ane, u fol për problemet reale me të cilat ballafaqohen banorët e fshatit, tash e disa vite.
Postimi i plotë i Bajram Rexhepit:
📍 Sot vizituam fshatin Lisec dhe kuvenduam me banorët për problemet e tyre.
Ata ngritën shqetësime për shpërnguljen e të rinjve nga fshati, nevojën për zhvillimin e Kodrës së Diellit që do të ringjallte ekonominë, si dhe rregullimin e shkollës që ka mbetur vetëm me 7 nxënës. Po ashtu, u theksua mungesa e shërbimeve shëndetësore dhe hapja e rrugës për akses në bjeshkë.
#Kërkesat e banorëve i marrim me përgjegjësi dhe do t’i bëjmë pjesë të programit tonë për Lisecin dhe Tetovën.
#BashkëPërTetovën ✅