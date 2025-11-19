Babai i njërit prej viktimave në Koçan: Frikësohemi se rasti jonë do të përfundojë si Llaskarca, Spitali Modular dhe Besa Trans
Disa nga prindërit e fëmijëve që vdiqën në tragjedinë e Koçanit kanë frikë se drejtësia nuk do të vihet në vend. Që në fillim të seancës së parë të sotme, babai i të ndjerit, Andrej Stojanov, tregoi se kanë frikë se do të manipulohen.
“Që në fillim të seancës gjyqësore, hasim skepticizëm të madh dhe një plan të përpunuar loje nga përfaqësuesit e avokatëve dhe të pandehurve që manipulojnë në mënyra të ndryshme të mundshme për të thelluar dhimbjen tonë. Ne jemi bërë si figura dhe meqenëse fëmijët tanë kanë ikur, edhe ne do të zhdukemi në një mënyrë, si të thuash, në mënyrë që të mos ketë askush për të vizituar varret e tyre”.
“Jam i habitur me atë vetëdije dhe fytyrë që kanë avokatët e të pandehurve për këtë dhe do të marrin para gjaku dhe me çfarë krenarie bëjnë deklarata se ky gjyq do të zgjasë 15-20 vjet. Për ne, 15 ditë ose 15 muaj janë shumë. Tetëmbëdhjetë muaj kanë kaluar tashmë”, tha ai.
Ai gjithashtu theksoi se frikësohen se ky rast do të përfundojë njëjtë sikur ai i Spitalit Modular, Llaskarcës dhe Besa Trans.
“Tani ne prindërit ndihemi të manipuluar në një farë mënyre dhe kemi frikë se situata jonë do të rezultojë si gjyqet e rastit Llaskarca, do të rezultojë si tragjedia e autobusit në Bullgari, si ajo e spitalit modular. Dhe kur patëm takime me kryeministrin dhe me ministrin e Punëve të Brendshme gjithashtu na u tha se rasti në Koçan është ekstremi që mund të jetë dhe është kulmi i të gjitha krimeve dhe ngjarjeve të këqija. Dhe duhet bërë një prerje, sepse nëse nuk bëhet ajo prerje, ne nuk duhet të ekzistojmë si shtet”, tha ai.
Ai gjithashtu shtoi se rasti i Koçanit është një nga testet më të rëndësishme për shtetin.
Gjyqi për tragjedinë e Koçanit filloi sot në sallën e gjyqit në “Idrizovë”, ndërsa në këtë tragjedi humbën jetë 63 persona, ndërsa mbi 200 të tjerë u lënduan.