Babai i Messit pas takimit me Laportan: Leo dëshiron të rikthehet te Barça

“Messi dëshiron të rikthehet te Barcelona”. Kjo ishte deklarata e babait të Messit, Jorge Messi pas takimit që pati sot me presidentin e Barcelonës, Joan Laportan.

Dyshja u takuan të hënën pasi La Liga ia pranoi planin e qëndrueshmërisë Barcelonës. “Leo dëshiron të rikthehet dhe unë dua ta shoh atë te Barcelona. Rikthimi te Barcelona është me siguri një opsion”, u shpreh Jorge Messi pas takimit me Laportan.

🚨 Jorge Messi after meeting Barcelona president Laporta: “Leo wants to return to Barcelona and I’d love to see him back to Barça”.

“Barça move is an option for sure”, Jorge Messi added — via @tjuanmarti. pic.twitter.com/UwIrMX4GSz

