Babai i Ëmbla Ademit: Do formohet një shoqatë me emrin e Ëmblës për fëmijët me sindromin Down

Babai i Ëmbla Ademit, Ilir Ademi, në rrjetin social facebook ka njoftuar se së shpejti do të formohet një shoqatë me emrin e Ëmblës, e që për qëllim do ta ketë mbrojtjen e personave me sindromin Down.

“Të nderuar përkrahës, së shpejti do të formohet shoqata me emrin ËMBLA që do të ketë për qëllim mbrojtjen e kësaj kategorie të fëmijëve dhe personave me DOWN SYNDROME në Gostivar. Logoja e shoqatës do të jetë vajza tonë Ëmbla punuar nga piktorja Sindis Ademia”, ka shkruar babai i Ëmblës.