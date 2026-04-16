Babai 35-vjeç dhe dy fëmijët 9 dhe 12 vjeç – dyshohet se humbën jetën nga shpërthimi i bomboles së gazit në banesë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Malishevë, ku tre persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një bombole gazi në një banesë.

Lajmin e ka konfirmuar Drejtori i Policisë për Rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta, i cili bëri të ditur se viktimat janë një burrë 35-vjeçar dhe dy fëmijët e tij, të moshës 9 dhe 12 vjeç.

Kemi tre viktima: babai 35-vjeçar dhe dy fëmijët e tij të moshës 9 dhe 12 vjeç”, deklaroi Graishta.

Të ngjajshme

Rasti i Haqim Ramadanit, komuna e Çairit: Çdo angazhim është ligjor, transparent dhe i lidhur me punë konkrete

Rasti i Haqim Ramadanit, komuna e Çairit: Çdo angazhim është ligjor, transparent dhe i lidhur me punë konkrete

Skandal në Aerodrom të Shkupit, nëna e sulmon fizikisht mësuesen gjatë mbledhjes prindërore

Skandal në Aerodrom të Shkupit, nëna e sulmon fizikisht mësuesen gjatë mbledhjes prindërore

Mexhiti: Fillon përmirësimi i infrastrukturës në “Dizhon 15”

Mexhiti: Fillon përmirësimi i infrastrukturës në “Dizhon 15”

Janevska: Ligji për Arsimin e Lartë nuk shkel autonomin e universiteteve

Janevska: Ligji për Arsimin e Lartë nuk shkel autonomin e universiteteve

Mbi 60 organizata kërkojnë pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael

Mbi 60 organizata kërkojnë pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael

Nga Samiti i Diasporës në Tiranë, imami Halili: Bota në krizë, duhet besim dhe vetëdije

Nga Samiti i Diasporës në Tiranë, imami Halili: Bota në krizë, duhet besim dhe vetëdije