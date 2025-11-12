Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Në emisionin “Debat në Shenja” ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu duke folur për sfidat në shëndetësisë janë të shumta.
“Ballafaqimi i parë ishte krijimin e buxhetit i cili krijoheshte deri tani i bazuar në histori dhe jo në të dhëna dhe nevoja. Pra ndërruam metodologjinë e përcaktimit të buxhetit. Gjithashtu aspekti i kapaciteteve njerëzore, të mjekëve dhe motrave medicianale…”, deklaroi Aliu.
Ai tha se për këtë periudhë të shkurtër kohore është i kënaqur nga rezultatet neë aspektin e riorganizimit të brendshëm.
“Shëndetësia ka tre shtylla në të cilat investojmë, infrastruktura, e dini se momentalisht deri sa flasim 14 salla në klinikë janë duke u renvouar nga e para… gjithandej investojmë në aspekt të infrastrukturë”, tha Azir Aliu.
Sa i përket asaj se si e ka gjetur ministrinë dhe se a ka lënën ndonjë gjurmë ish kryetari i tij, Arben Taravari, Aliu tha se për fat të keq jo vetëm në periudhën kur ministër ka qenë Taravari, por nga vitet e ’90 është një ministri ku zgjidhen problemet ad hoc aty ku krijohen.

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me prof. dr. Mustafa Karataş, anëtar i kryesisë së Fondacionit të Dijetarëve Islam

