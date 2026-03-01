Azir Aliu kërkon bashkimin e ASH-ve: Idetë që bashkojnë janë më të forta se ndarjet e përkohshme
Aleanca për Shqiptarët pjesë e koalicionit VLEN ka vazhduar që në qytete të caktuara të mblidhen për iftar, e kësaj here në Tetovë. Por gjatë këtij takimi, i pranishëm nuk ishte Arben Fetai. Por pa hyrë në detaje, Azir Ali tha se idetë për bashkim janë më të forta se përçarjet, ndërkohë që uroi “që bashkimi të vazhdojë me këtë vrull që ka filluar nga Vrapçishti e këndej”.
“Idetë për bashkim çdo herë janë më të forta se përçarjet që të çojnë në ndarje. Sot vazhdojmë iftarin në Tetovë me qytetarë, me bashkëaktivistë të ASH-së. Kështu do të vazhdojmë edhe në qytetet e tjera, pra uroj që bashkimi të vazhdojë me këtë vrull që ka filluar nga Vrapçishti e këndej”, tha Ali.