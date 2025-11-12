Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Në emisionin “Debat në Shenja” ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu i pyetur për mungesën e shërbimeve shëndetësore primare në komunë e Çashkës, të denoncuara nga kryetari Suat Shaqiri në TV SHENJA, Aliu tha se, ai do të bashkëpunoj jo vetëm me zotri Shaqirin por me çdo komunë.
Ai tha se tani më ka filluar me katër komuna bashkëpunim për të krijuar infrastruktura për shëndetësinë primare.
“Pra unë shumë shpejt do të shkojë dhe do të jetë prezent në komunë së bashku me kryetarin të shihet se si do të mund të investohet dhe të krijohet infrastrukturë bazike”, tha Azir Aliu, duke thënë se brenda dy javëve do të ndodhë kjo vizitë.

MARKETING

Të ngjajshme

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me prof. dr. Mustafa Karataş, anëtar i kryesisë së Fondacionit të Dijetarëve Islam

Takim në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me prof. dr. Mustafa Karataş, anëtar i kryesisë së Fondacionit të Dijetarëve Islam