Azir Aliu: Automjetet e punonjësve shëndetësor nuk do të parkohen më brenda në Klinikën “Nënë Tereza”

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, njoftoi sot se 300 automjete të drejtuara dhe të parkuara nga mjekët dhe punonjësit e tjerë në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”, në vend që të parkohen në parkingun e Klinikës, do të duhet të parkohen diku tjetër, 5 minuta larg spitaleve, duke filluar që nga 1 korriku, për të liruar vend pacientëve.

MARKETING

Për këtë qëllim, siç njoftoi Ministri, Ministria e Shëndetësisë ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me “Limak” dhe vendet e parkimit janë liruar atje.

Pra, stafi mjekësor do të duhet të parkojë në vend që të parkojë në Klinikë, në parkingun e Hotelit “Limak”.

Do të shënohen sipërfaqet e dyshemesë që do të përdoren nga punonjësit. Në Klinikë ka 2.500 punonjës, dhe 300 prej tyre do të duhet të kalojnë në parkingun e “Limak”.

MARKETING