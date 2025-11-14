Azerbajxhani proteston kundër sulmit rus me raketa në kompleksin e ambasadës së saj në Kiev
Azerbajxhani thirri sot ambasadorin rus në Baku për të protestuar për rënien e një rakete “Iskander” mbi kompleksin e ambasadës së saj në Kiev gjatë sulmeve të natës në kryeqytetin ukrainas, tha Ministria e Jashtme e vendit, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit, Baku dorëzoi notë verbale duke përcjellë “protestë të fortë” duke thënë se shpërthimi shkatërroi një pjesë të murit perimetral dhe dëmtoi ndërtesat, automjetet e shërbimit dhe seksionin konsullor, megjithëse nuk ishin raportuar viktima.
Ministria tha se Rusisë iu kujtua se koordinatat e të gjitha objekteve diplomatike të Azerbajxhanit në Ukrainë iu dhanë zyrtarisht Moskës në prill 2022.
Ajo përmendi disa incidente të mëparshme që përfshinin sulme pranë ose mbi objektet diplomatike të Azerbajxhanit, përfshirë një sulm të marsit 2022 që dëmtoi rëndë Konsullatën e Nderit në Kharkiv, një sulm “Kinzhal” në janar 2024 që la një municion të pashpërthyer disa metra larg ndërtesës së ambasadës dhe një shpërthim të gushtit 2025 rreth 50 metra larg kompleksit të misionit.
Baku tha se gjatë takimit u kujtuan edhe sulmet me dronë ndaj depove të naftës të SOCAR në rajonin e Odesës më 8 dhe 18 gusht, të cilat plagosën punonjësit dhe shkaktuan dëme të konsiderueshme.
Ministria theksoi se modeli i incidenteve “ngre pyetje lidhur me natyrën e qëllimshme të sulmeve me raketa” dhe kërkoi që Rusia të kryejë hetim të plotë dhe të japë shpjegim të detajuar.