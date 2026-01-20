Avokati Bytyqi dorëzon kallëzim penal ndaj anëtarit të “Lëvizjes së Deçanit” për nxitje të urrejtjes

Avokati Bytyqi dorëzon kallëzim penal ndaj anëtarit të “Lëvizjes së Deçanit” për nxitje të urrejtjes

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë është dorëzuar kallëzim penal ndaj Belisar Jezerci anëtar i “Lëvizja e Deçanit”, për dyshimin e kryerjes së veprës penale “Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit” mbi baza fetare.

Kallëzimi penal është dorëzuar nga avokati Asdren Bytyqi.

Bytyqi pas dorëzimit të kallëzimit penal dhe se i njëjti vazhdimisht ka bërë veprime që nxisin urrejtje ndër fetare, sidomos me të fundit në rrjetet sociale ku ka kërkuar spastrimin e myslimanëve nga këto troje.

“Me statusin e fundit ku bënë thirrje për shfarosjen spastrimin etnik të gjithë myslimanëve shqiptarë nga territori i Dardanisë si e quan ai. Kjo është një akt i paprecedentë e cila ka kaluar kufijtë e lirisë së shprehjes.. Ky zotëri ka nxitur dhe ka bërë thirrje për largimin e myslimanëve shqiptarë. Ne nuk do të ndalemi ndaj tij dhe gjithë provokuesve që tentojnë të nxisin urrejtje ndër shqiptare”, tha ai .

Bytyqi tha se presin reagim nga organet e rendit.

Jezerci në një postim në kishte bërë thirrje anti- islame.

“Lëvizja e fuqishme antiislamiste duhet te përfshijë të gjitha trevat shqiptare në Gadishullin Ilirik. Është momenti i fundit, vendimtar që kjo ideologji primitive e egër nazifashiste të zhduket nga mendja shqiptare, ashtu siç u zhduk në Spanjë dhe Greqi …! Sot është momenti vendimtar, nesër do të bëhet vonë me siguri…”, kishte shkruar Jezerci.

