Avioni pëson defekt teknik, shtyhet për sot fluturimi i Asllanit për në Turqi

Avioni pëson defekt teknik, shtyhet për sot fluturimi i Asllanit për në Turqi

Kristjan Asllani nuk ka arritur të zyrtarizojë dje kalimin te Besiktasi. Mesfushori i Kombëtares shqiptare ishte gati të udhëtonte drejt Stambollit për firmën dhe prezantimin, por një problem teknik me avionin ka detyruar anulimin e fluturimit, duke e mbajtur lojtarin në Milano. Për këtë arsye, procedurat për transferimin janë shtyrë për ditën e sotme.
Asllani ka vendosur të vazhdojë karrierën në Turqi, ku do të luajë për Besiktasin në formë huazimi për të paktën pesë muaj, duke provuar për herë të parë një eksperiencë jashtë Serie A.
Huazimi i fundit nga Interi te Torino nuk dha rezultatet e pritura: edhe pse aktivizohej në 15 ndeshje, shqiptari nuk arriti të kthehej në titullar të padiskutueshëm.
Interi, që zotëron kartonin e tij, ka zgjedhur një tjetër sistemim të përkohshëm. Besiktasi do të mbulojë plotësisht pagën e mesfushorit dhe në verë do të ketë mundësinë ta blejë përfundimisht, pa detyrim blerjeje të paracaktuar.

MARKETING

Të ngjajshme

Benzema mungon në ndeshjen e fundit, e ardhmja e tij te në pikëpyetje

Benzema mungon në ndeshjen e fundit, e ardhmja e tij te në pikëpyetje

Hidhet shorti i Ligës së Kampionëve – gjigantët evropianë mësojnë kundërshtarët

Hidhet shorti i Ligës së Kampionëve – gjigantët evropianë mësojnë kundërshtarët

Roma siguron kualifikimin direkt, Europa League mbyll fazën e ligës

Roma siguron kualifikimin direkt, Europa League mbyll fazën e ligës

Lëshuan fushën në finale – Senegali dhe trajneri i tyre marrin dënime të mëdha

Lëshuan fushën në finale – Senegali dhe trajneri i tyre marrin dënime të mëdha

Inteligjenca Artificale parashikon shortin e Ligës së Kampionëve: Makth për Real Madridin, derbi për PSG-në

Inteligjenca Artificale parashikon shortin e Ligës së Kampionëve: Makth për Real Madridin, derbi për PSG-në

Kristjan Asllani drejt Beshiktashit, marrëveshja verbale e arritur me Interin

Kristjan Asllani drejt Beshiktashit, marrëveshja verbale e arritur me Interin