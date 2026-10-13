Avioni luftarak kroat intercepton një avion maltez pasagjerësh të identifikuar si kërcënim i mundshëm
Një avion luftarak Rafale i Kroacisë ka interceptuar të martën në orën 11:02 mbi zonën e Korenicës një avion pasagjerësh të tipit Boeing nga Malta, i cili është identifikuar si kërcënim i mundshëm pasi në transponderin e tij ishte aktivizuar kodi 7500, që sinjalizon rrëmbim avioni, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Kroacisë, transmeton Anadolu.
Avioni maltez po fluturonte nga Greqia drejt Gjermanisë, ndërsa Komanda e Përbashkët Ajrore në Torrejon (CAOC Torrejon) ka urdhëruar ngritjen e avionit kroat Rafale për interceptimin dhe identifikimin vizual të avionit civil. Informacionet për aktivizimin e kodit të transponderit janë përcjellë nga qendra e raportimit në Itali.
Avioni kroat Rafale ka identifikuar vizualisht avionin e pasagjerëve dhe ka vendosur radiolidhje me të, pas së cilës, në orën 11:18, ka kryer patrullim ajror luftarak në zonën mes Rijekës dhe Delnicës dhe e ka shoqëruar atë jashtë hapësirës ajrore kroate. Avioni civil ka hyrë në hapësirën ajrore të Sllovenisë në orën 11:20.
Gjatë operacionit, për shkak të vlerësimit se avioni mund të përbënte kërcënim, zëvendëskryeministrat dhe ministrat kroatë Ivan Anushiq, Tomo Medved, Davor Bozhinoviq dhe Oleg Butkoviq kanë qenë në koordinim me kryeministrin Andrej Plenkoviq dhe Forcat Ajrore Kroate.
Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se operacioni dëshmoi nivelin e përgatitjes dhe shpejtësinë e reagimit të pilotëve kroatë të avionëve luftarakë shumëfunksionalë Rafale, si dhe aftësitë e këtyre mjeteve ajrore.
Që nga 1 janari 2026, Kroacia kryen në mënyrë të pavarur mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore me avionët Rafale, në kuadër të Sistemit të Integruar të NATO-s për Mbrojtjen Ajrore dhe Kundër Raketave (NATINAMDS).