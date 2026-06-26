Avionët luftarakë izraelitë sulmojnë Libanin, pavarësisht bisedimeve në SHBA
Avionët luftarakë izraelitë kryen një sulm ajror në periferi të një qyteti jugor të Libanit të premten, pavarësisht negociatave të organizuara nga SHBA-ja midis Libanit dhe Izraelit në Washington, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit, transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi rreth orës 7:30 të mëngjesit me orën lokale dhe u krye në dy valë, duke synuar periferi të Nabatieh al-Fawqa, sipas agjencisë së lajmeve.
Nuk u raportua menjëherë për viktima apo dëme.
Zhvillimet e fundit erdhën pasi Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të premten se raundi i pestë i negociatave në Washington është shtyrë me një ditë tjetër, pasi bisedimet fillimisht ishin planifikuar të përfundonin të enjten.
Departamenti i Shtetit tha se raundi i pestë, i cili filloi në fillim të kësaj jave, do të rifillonte të premten në mëngjes.
Më 18 qershor, presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkruan në mënyrë elektronike një memorandum mirëkuptimi.
Marrëveshja përfshin një dispozitë që bën thirrje për ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, duke përfshirë Libanin.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.100 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.