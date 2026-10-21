Avionët luftarakë izraelitë fluturuan pranë kufirit iranian në përpjekje të dukshme për të provokuar reagim

Avionët luftarakë izraelitë fluturuan pranë kufirit iranian në përpjekje të dukshme për të provokuar reagim

Dhjetëra avionë luftarakë izraelitë fluturuan pranë kufirit të Iranit në fillim të kësaj jave, në një manovër që mund të ketë pasur për qëllim të provokonte një reagim ushtarak iranian, transmeton Anadolu.

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raportuan të mërkurën mediat izraelite, duke cituar burime amerikane

Kanali izraelit Channel 12 raportoi se operacioni u zhvillua gjatë natës nga e hëna në të martën dhe përfshiu dhjetëra avionë luftarakë, të shoqëruar nga avionë furnizues me karburant të Forcave Ajrore Izraelite.

Sipas transmetuesit, avionët fluturuan mbi territorin e Sirisë dhe Irakut, përpara se të ktheheshin drejt Izraelit pasi iu afruan shumë pranë kufirit iranian.

Burime amerikane thanë për Channel 12 se Izraeli mund të ketë shpresuar që forcat iraniane të hapnin zjarr ndaj avionëve, gjë që potencialisht do të krijonte një justifikim për nisjen e një sulmi ndaj Iranit.

Raportimi vjen në një kohë kur paralajmërimet izraelite për një sulm të mundshëm iranian janë shtuar, ndërsa Izraeli përgatitet për zgjedhjet e planifikuara për 27 tetor.

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