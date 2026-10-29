AUV zbulon produkte mishi të pasigurta, 2 tonë do të shkatërrohen në “Drisla”
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka sekuestruar rreth 2 tonë mish të freskët dhe të ngrirë, si dhe produkte mishi të pasigurta gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme në Radovish. Kontrollet janë kryer edhe në fshatin Pepelishtë të Negotinës, ku janë konfiskuar 50 kilogramë produkte mishi të tymosura dhe të prera, të cilat prodhoheshin dhe shiteshin pa miratimin e nevojshëm.
Sipas njoftimit të AUV-së, gjatë kontrolleve në Radovish janë konstatuar produkte mishi të pasigurta, të cilat do të shkatërrohen në deponinë “Drisla”.
Ndërkaq, në fshatin Pepelishtë, inspektorët kanë sekuestruar 50 kilogramë produkte, përfshirë peshk? No. Pecenica, kulen dhe proshutë të tymosur. Produktet i përkisnin një personi fizik që prodhonte dhe shiste mish të tymosur dhe produkte të prera përmes rrjeteve sociale, pa aktivitetin e miratuar nga Agjencia.
AUV bën të ditur se produktet nuk kishin deklaratë të origjinës dhe ishin ruajtur e përpunuar në kushte të papërshtatshme dhe johigjienike, duke paraqitur rrezik për sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorëve.
Agjencia njofton se kontrollet inspektuese do të vazhdojnë me qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe parandalimin e prodhimit e tregtimit të paligjshëm të ushqimeve të pasigurta.