AUV shqipton 15 gjoba për operatorët me ushqim të pasigurt pranë shkollave
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka lëshuar pesëmbëdhjetë ndalime për operatorët e ushqimit në kuadër të 445 kontrolleve inspektuese që ka kryer në dhjetë ditët e fundit.
Si të pasigurta, AUV ka sekuestruar dhe shkatërruar pa dëm 696 kilogramë ushqim të pasigurt dhe ushqim nga furnizues të panjohur.
Theksi i kontrolleve u vu në objektet dhe operatorët e ushqimit të vendosur në afërsi të menjëhershme të shkollave (fillore dhe të mesme) ku nxënësit blejnë më shpesh ushqim.
Kontrollet e kryera përcaktuan se 19 operatorë po vendosnin ushqim të pasigurt në treg, 30 u gjetën me kërkesa të pakënaqshme higjienike për sigurinë ushqimore, dhe nga numri i përgjithshëm i të kontrolluarve, 26 nuk ishin të regjistruar si operatorë ushqimorë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë.
Gjashtëmbëdhjetë operatorë nuk kishin zbatuar procedurat për Higjienë të Mirë dhe Praktikë të Mirë Prodhimi, dhe plot 32 nuk kishin kryer një ekzaminim të detyrueshëm shëndetësor dhe sanitar të punonjësve. Tre operatorë nuk kryen dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim të detyrueshëm në objekte, dhe 7 nga objektet e kontrolluara nuk plotësonin kushtet teknike për kryerjen e aktivitetit.
Ushqim i etiketuar në mënyrë të papërshtatshme u gjet tek shtatë operatorë ushqimorë gjatë kontrolleve.
Gjoba u vendosën gjithashtu ndaj 77 operatorëve për mospërputhjet e identifikuara, me një vlerë totale prej 36,470 eurosh në ekuivalent denarë. U lëshuan 103 vendime me urdhra për eliminimin e mospërputhjeve të identifikuara dhe u dhanë gjithashtu 23 paralajmërime.