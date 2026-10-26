AUV-së: Sekuestrohen dhe asgjësohen 470 kilogramë mish dhe produkte mishi të pasigurta

AUV-së: Sekuestrohen dhe asgjësohen 470 kilogramë mish dhe produkte mishi të pasigurta

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) javën e kaluar kreu një inspektim të jashtëzakonshëm në një person juridik, një kasap në Komunën e Vasilevës, gjatë të cilit u zbulua një dhomë në pronë private që nuk ishte e regjistruar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë.

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Shik.mk

Gjatë inspektimit, thonë nga AUV, veterinerët zyrtarë gjetën dhe sekuestruan 400 kilogramë përgatitje mishi të ngrirë, hamburgerë dhe qebapë, si dhe 70 kilogramë organe të brendshme në dhomë.

“E gjithë sasia e sekuestruar e përgatitjeve të mishit dhe organeve të brendshme u shkatërrua pa rrezik në një deponi, në përputhje me procedurat e përcaktuara ligjore. Për shkak të parregullsive të gjetura, u vendos masa për mbylljen e përkohshme të dhomës, ndërsa personi juridik u gjobit gjithashtu për operimin e një objekti të paregjistruar dhe mosetiketimin e produkteve.

Ky rast është një tjetër konfirmim i rëndësisë së kontrolleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme inspektuese, me të cilat AUV mbikëqyr veprimtarinë e operatorëve të ushqimit, përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe përmbushjen e kërkesave të sigurisë për ushqimin që prodhohet, ruhet dhe plasohet në treg.

Në periudhën janar-gusht 2026, shërbimet inspektuese të AUV-së kryen gjithsej 74.838 inspektime. Kontrollet mbulojnë segmente të ndryshme të zinxhirit ushqimor në tregun vendas dhe importet, me qëllim zbulimin dhe eliminimin në kohë të parregullsive dhe parandalimin e vendosjes në treg të ushqimit të pasigurt”, thonë nga AUV. Gjatë kësaj periudhe, thonë nga atje, u shkatërruan 69.776 kilogramë ushqim të pasigurt nga tregtia vendase dhe importet, u ndalua importi i 21.105 kilogramëve ushqim të pasigurt me origjinë jo-shtazore, dhe dërgesat me gjithsej 122,602 kilogramë ushqim me origjinë shtazore u kthyen në vendet e origjinës.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë vazhdon të kryejë kontrolle të rregullta dhe të jashtëzakonshme inspektuese në të gjithë vendin. Prioritet mbetet mbrojtja e shëndetit të qytetarëve, parandalimi i shitjes së ushqimit të pasigurt, respektimi i rregulloreve ligjore dhe mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve.

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