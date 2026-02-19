AUV: Pronarët e qenve ta respektojnë ligjin dhe t’u vendosin mikroçipa kafshëve të tyre shtëpiake

AUV: Pronarët e qenve ta respektojnë ligjin dhe t’u vendosin mikroçipa kafshëve të tyre shtëpiake

Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV) u bënë thirrje pronarëve të kafshëve shtëpiake (qenve), që të përmbushin detyrimin ligjor për identifikimin e kafshëve të tyre me mikroçip dhe regjistrimin e tyre në modulin për kafshët shtëpiake në Sistemin Informativ të Agjencisë. Pas regjistrimit kryhet edhe lëshimi i pasaportës për kafshën shtëpiake.

AUV sqaron se aplikimi i mikroçipit është procedurë që bëhet një herë, dhe kafsha e mban çipin deri në fund të jetës.

“Mikroçipimi është baza për përcaktimin e pronësisë së kafshës shtëpiake, për sigurimin e kujdesit të shëndetit të kafshëve në kohë dhe me cilësi, si dhe për një siguri më të madhe për pronarët, nga aspekti i transmetimit të sëmundjeve ngjitëse nga kafshët tek njerëzit. Pronarët që tashmë kanë mikroçipuar kafshët e tyre shtëpiake, kujtohen se kanë detyrimin ligjor të njoftojnë çdo ndryshim të të dhënave për kafshën ose për pronarin tek shoqata veterinare kompetente, e cila duhet të përditësojë bazën elektronike të të dhënave”, thonë nga AUV.
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari thekson se në bazën e të dhënave duhet të regjistrohen edhe vdekja, humbja ose shitja e kafshëve.

“Mikroçipimi i kafshëve shtëpiake ka për qëllim identifikimin e përhershëm të kafshëve, parandalimin e braktisjes së tyre dhe kontrollin e shumimit të tyre, si dhe lehtësimin e gjetjes së tyre në rast të humbjes ose vjedhjes”, thonë nga AUV.

MARKETING

Të ngjajshme

Siljanovska për avionin qeveritar: Kolegët tallen, më thonë është si i vëllezërve Rajt

Siljanovska për avionin qeveritar: Kolegët tallen, më thonë është si i vëllezërve Rajt

Hoxha: Mbi 1 milion euro investime në makineri në deponine Rusino

Hoxha: Mbi 1 milion euro investime në makineri në deponine Rusino

I mori 4.200 euro duke i premtuar ndihmë dhe banesë sociale, mashtrohet një person nga Bogovina

I mori 4.200 euro duke i premtuar ndihmë dhe banesë sociale, mashtrohet një person nga Bogovina

Hurmat izraelite dyshohet se shiten në tregun evropian me etiketa të ndryshme

Hurmat izraelite dyshohet se shiten në tregun evropian me etiketa të ndryshme

Nikolloski: Kemi prezantuar 23 linja të reja ajrore, rritje rekord e numrit të udhëtarëve

Nikolloski: Kemi prezantuar 23 linja të reja ajrore, rritje rekord e numrit të udhëtarëve

Waitz: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë reformat, ndërsa BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj

Waitz: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë reformat, ndërsa BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj